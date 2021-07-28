Son dakika haberleri! İslamabad'da aşırı yağış sele sebep oldu

Son dakika haberine göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da aşırı yağış şehrin çeşitli bölgelerinde sele yol açtı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da aşırı yağış şehrin çeşitli bölgelerinde sele yol açtı.

Gece başlayan ve giderek şiddetini artıran yağışlar sonucu şehrin E-11 ve D-12 sektörlerinde sel meydana geldi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Sosyal medyaya paylaşılan görüntülerde de sel sularının araçları sürüklediği görüldü.

Sabah saatlerinde şiddeti azalan yağmurun ardından selin etkili olduğu yerlerde temizlik çalışmaları başladı. Ordu mensupları da bu çalışmalara destek veriyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı