Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
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Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Son dakika haber... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi Köklü Mahallesi'nde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi.

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi Köklü Mahallesi'nde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Amanosların eteğindeki 210 nüfuslu mahallenin muhtarı Ökkeş Kaplan, doğal beslenip, tedbirlere uymaları ile salgından korunduklarını söyledi.

İslahiye ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nın eteklerindeki 110 haneli 210 nüfuslu Köklü Mahallesi'nde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Mahalle halı, günlük hayatlarını tedbirlere uygun şekilde sürdürürken, doğal gıdalarla beslenmeye özen gösteriyor. Ekmeklerini kendileri yapıp, süt, yoğurt gibi ihtiyaçlarını besledikleri hayvanlarından elde eden ve yetiştirdikleri organik sebzeleri tüketen mahalle sakinleri, bu şekilde koronavirüse karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirdiklerini ifade ediyor.

Mahalle muhtarı Ökkeş Kaplan, koronavirüs salgını sonrası mahalle sakinlerinin tedbirlere titizlikle uymasının vaka görülmemesinde en önemli etken olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız tedbirlerini alarak, taziyelere gitmezler ve çok zorunlu olmadıkça mahalle dışına çıkmazlar. Mahallelimiz, kalabalık ortamlardan uzak duruyor, misafirliğe gitmedikleri gibi misafir de kabul etmiyor. Herkes kendi çekirdek ailesi ile yaşayıp, ürettikleri doğal gıdaları tüketiyor. Bugüne kadar hiç vaka görülmemesi de tedbirlere uyulduğunun göstergesi. Duyarlı davranan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimiz ile birlikte bundan sonra da kurallara uyarak koronavirüsün mahallemize girmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Harun Çağlar da salgın sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduklarını ve mahalle dışına çıkmamaya dikkat edip, misafir kabul etmediklerini anlattı.Doğal beslenip tedbirlere uyduklarını ifade eden İlyas Özbulut ise bağışıklık sistemlerini organik beslenerek güçlendirdiklerini, taziye, düğün gibi kalabalık ortamlardan uzak durarak koronavirüsten korunduklarını kaydetti.CAMİDEN TEŞEKKÜR ANONSU

Mahalle Muhtarı Ökkes Kaplan, cami hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşlara teşekkür ederek, kurallara uymaya devam edilmesi çağrısı yaptı. Muhtar Kaplan, anonsta, "Mahallemizde 1 yıldır pozitif vaka görülmemiştir. Koronavirüs kurallarına uyarak misafirliklere, taziyelere gitmediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra da aynı hassasiyetle koronavirüs kurallarına uymanızı bekliyorum" dedi.


Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika haberleri! İslahiye'nin 210 nüfuslu mahallesinde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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