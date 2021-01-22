Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de polisten huzur ve güven uygulaması
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Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de polisten huzur ve güven uygulaması

22.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:53

Son dakika haberler: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İslahiye ilçe merkezi ile iki ayrı noktada yapılan uygulamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi, araç ve sürücüler üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde polis, şüpheli gördüğü araçların bagajlarını kontrol etti, şehir içi dolmuşlar üzerinde yolcuların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup uymadığı denetledi. 73 araç ve 108 şahsın GBT sorgusu yapıldı, kurallara uymayan 2 araç trafikten men edildi. 2 araca da dur ikazına uymamaktan ve sürücünün ehliyetini yanında bulundurmamasından dolayı toplam da 628 lira cezai işlem uygulandı.

Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de polisten huzur ve güven uygulaması
Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de polisten huzur ve güven uygulaması
Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de polisten huzur ve güven uygulaması
Son dakika haber... GAZİANTEP - İslahiye'de polisten huzur ve güven uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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