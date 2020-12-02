Son dakika haberleri! İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İlçede çarşamba günleri kurulan sebze pazarında denetimler yapan polis ve zabıta ekipleri, pazarcı esnafı ile vatandaşları sigara içme yasağı, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Denetimler kapsamında ekipler, 12 yaş altı çocuklar ile 65 yaş üzeri kişileri pazar alanına almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek