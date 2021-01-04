Son dakika haberleri... İskoçya Ocak sonuna kadar karantinaya giriyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre İskoçya'da artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Ocak ayı sonuna kadar karantina uygulama kararı verildi.

İskoçya'da artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Ocak ayı sonuna kadar karantina uygulama kararı verildi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren İskoçya'da kısmi sokağa çıkma yasağının süresi artırılacak. İskoç bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamasının Ocak ayının sonuna kadar uygulanacağı ifade edildi. Önlemler kapsamında ibadet yerlerinin kapatılacağı, toplu spor faaliyetlerinin yasaklanacağı ve okulların uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı