Son dakika haberleri... İskoçya'daki tren kazasında bilanço netleşiyor: 3 ölü Son dakika haberleri... İskoçya'da şiddetli yağışlar sonucu bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İskoçya'da şiddetli yağışlar sonucu bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İskoçya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel, yolcu treninin raydan çıkmasına neden oldu. Kazanın ardından can kaybına yönelik ilk açıklama geldi. Aberdeenshire bölgesinde raydan çıkan trende 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden birinin makinist olduğu aktarıldı. Stonehaven yakınların raydan çıkan yolcu treninin Aberdeen-Glasgow Queen Street seferini yaptığı ifade edildi. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon yaptığı açıklamada, "Bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay yerine kazanın ardından hava ambulansı dahil 30 acil durum aracı sek edilmişti. İskoçya'nın doğu ve kuzey bölgelerinde bir aydır devam eden yağmurlar nedeniyle zor günler yaşanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA