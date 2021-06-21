Son dakika haberleri... İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İskenderun polisi, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 1 kilo 538 gram bonzai ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar mermi ele geçirildi.

Söz konusu adreslerde yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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