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Son dakika haberleri... İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmaları kapsamında iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 40 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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