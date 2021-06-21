Son dakika haberleri... İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri... İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik belirlenen adreslerde arama yapıldı.

B.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 162 gram sentetik kannabinoid, 85,14 gram metamfetamin, satışa hazır fişek halinde 1.05 gram esrar, 2 adet av tüfeği, 7 parça muhtelif çeşitlerde tabanca parçaları, 2 adet şarjör, 5 adet av tüfeği fişeği ve 37 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Aynı aileden M.U., M.U. ile M.U. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada da 640 gram sentetik kannabinoid, 736 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı halde AMG, 1 adet hassas terazi, 11 adet 7.65 çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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