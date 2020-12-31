Son dakika haberleri | İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik uyuşturucu, hap, Hint keneviri ile tohumu, esrar, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik uyuşturucu, hap, Hint keneviri ile tohumu, esrar, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik kente önceden belirlenen 7 adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 422 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri ve 46 gram tohumu, 40 litre sahte içki, 3 tabaca ile 3 av tüfeği buldu.

Uyuşturucu bulunduran 6 şüpheliye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli