Son dakika haberleri: İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında başlayan şimşekler görsel şölen oluşturdu

İskenderun'da gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler körfezde adeta görsel şölen oluşturdu.

Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun körfezinde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.

Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.