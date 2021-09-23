Son dakika haberleri: İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu
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Son dakika haberi... İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında başlayan şimşekler görsel şölen oluşturdu İskenderun'da gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler körfezde adeta görsel şölen oluşturdu.
İSKENDERUN, HATAY (İHA) - İskenderun'da şimşekler görsel şölen oluşturdu
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında başlayan şimşekler görsel şölen oluşturdu
İskenderun'da gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler körfezde adeta görsel şölen oluşturdu.
Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun körfezinde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.
Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.