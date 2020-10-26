Son dakika! İskenderun'da patlama (1)
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Son dakika! İskenderun'da patlama (1)

26.10.2020 21:50 | Son Güncelleme: 26.10.2020 21:54
Son dakika! İskenderun'da patlama (1)

Son dakika gündem haberine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde henüz kaynağı açıklanmayan patlama meydana geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde henüz kaynağı açıklanmayan patlama meydana geldi. Saat 02.50 sırasında PAC Meydanı'nde gelen patlama sonrası bölegeye zırhlı polis araçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis., çalışmalara devam ediyor. Henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 21:54:32. #1.15#
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