Son dakika haberleri | İskenderun'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberleri | İskenderun'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 226 adet cinsel içerikli ürün, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve silahlara ait mermi ele geçirildi.

Son dakika haberleri | İskenderun'da kaçakçılık operasyonu
21.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:01

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 226 adet cinsel içerikli ürün, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve silahlara ait mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Meydan mahallesinde bulunan E.K.'ye ait Tekel büfe olarak adlandırılan bir işyerine baskın düzenlendi. Büfede yapılan aramada 226 adet çeşitli içerikte cinsel ürün, 1 Magnum marka pompalı silah, 1 adet P114 marka tabanca ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili işyeri sahibi E.K. hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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