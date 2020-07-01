Son dakika haberleri | İskenderun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı Son dakika güncel haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı. Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Daha sonra teknelerle İskenderun Körfezine açılan protokol, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı. Törene, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Liman Başkanı Hüseyin Demir, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Başsavcı Ahmet Çelikkol, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Emre Çiçek ve daire müdürleri katıldı. Kaynak: AA