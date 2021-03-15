Son dakika haberleri: İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (4)
15.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:40
Edinilen son dakika gelişmesine göre MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİTanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Ramazan İpek'in yakınlarının avukatı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.
MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ
Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Ramazan İpek'in yakınlarının avukatı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise tahliye talebinde bulundu. Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melek İpek'in tutukluluğunun devamına karar verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN