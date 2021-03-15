Son dakika haberleri: İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (4)

15.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:40
Son dakika haberleri: İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİTanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Ramazan İpek'in yakınlarının avukatı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Ramazan İpek'in yakınlarının avukatı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise tahliye talebinde bulundu. Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melek İpek'in tutukluluğunun devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 22:43:06. #1.16#
title