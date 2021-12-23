Son dakika haberleri: İskelede ölümle burun buruna...İnşaat işçilerinin iskelede ölüm kalım mücadelesi kamerada

İskelede ölümle burun buruna... İnşaat işçilerinin iskelede ölüm kalım mücadelesi kamerada

O anları cep telefonuyla kaydeden işçi, kimsenin yardımcı olmamasına isyan etti

Halatı kopan ve iskelede mahsur kalan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İnşaat İşçisi Ayhan Yertürk: "Bir kediye araba çarpsa millet toplanır. Şu an kimse insanlığını göstermiyor. Yazıklar olsun"

"Burası elit bir bölge tamam, herkesin bir hayvan sevgisi vardır illaki ama bir Allah'ın kulu cama çıkıp 'ustam bir yardım edelim' demedi"

ANTALYA - Antalya'da 10 katlı bir binanın dış cephesini boyayan 2 inşaat işçisi, halatın kopması sonucu iskelede mahsur kaldı. İskeledeki inşaat işçisi, yaklaşık 20 metrelik yükseklikteki ölüm kalım mücadelesini cep telefonuyla kaydetti ve kimsenin yardımcı olmamasına 'yazıklar olsun' diyerek isyan etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu üzerinde saat 10.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe başlayan Ayhan Yertürk ve Mehmet Sait Yıldızhan (35), 10 katlı bir apartmanın dış cephesini boyadığı sırada iskelenin halatı koptu. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki yan yatan iskelede mahsur kalan işçilerden Yertürk, cep telefonunu cebinden çıkartıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla mahsur kalan işçileri kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen işçiler, olayı yara almadan atlattı.

Ölüm kalım mücadelesi kamerada

İskelede mahsur kalan işçilerden Ayhan Yertürk, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yanındaki meslektaşına hareket etmemesi konusunda uyarılarda bulunan Yertürk, halata tutunarak yaşadıklarını anlattı. Yertürk, bölgedeki bazı vatandaşların duyarsızlık gösterdiğini ve kendilerine yardımcı olmadığını ileri sürerek, "İskelemizin halatı koptu, askıda kaldık. Burası yaptığımız site. Bir Allah'ın kulu cama çıkıp 'ustam bir yardım edelim, itfaiye çağıralım' demedi. Ama burada bir kediye araba çarpsa, birisi kediye bir sopa vursa millet toplanır. Şu an kimse insanlığını göstermiyor. Yazıklar olsun" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi.

"Cep telefonu cebimden zorla çıkarıp kendim 112'yi aradım"

Gazetecilere açıklama yapan Ayhan Yertürk, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İskele 7'nci kat arasında boşluğa çıktı, halat bir anda saldı. Asılı kaldık. Emniyet kemerlerimiz, donanımımız tamdı. Birçok kere millete seslendik, camlara çıkanlar oldu ama kimse ambulansı, itfaiyeyi aramadı. Cep telefonum cebimde sıkışmıştı. Telefonu zor da olsa çıkarıp 112'yi aradım. İtfaiye geldi sağ olsun"

"Kediye araba çarptı, 20 kişi toplandı"

Çevredeki vatandaşların olay karşısında duyarsız kaldığını da ileri süren Yertürk, "Burada dikkatimi çeken, geçtiğimiz bir zamanda burada kediye araba çarptı, 20 kişi toplandı. Burada canımızın kıymetinin olmadığını anladım. Burası elit bir bölge tamam, herkesin bir hayvan sevgisi vardır illaki ama kimse çıkıp ilgilenmedi. Bir insan canı var sonuçta. Bir hayvana araba çarpıyor, herkes toplanıyor, elinden gelen yardımı yapıyor. Biz iskelede asılı kalmışız, kimse 112'yi aramadı" ifadelerini kullandı.