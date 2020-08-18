Son dakika haberleri! Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
18.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:13

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın Özağıl (19) idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, merkeze bağlı Işıklar Beldesi Kozluca mevkisinde yolun soluna devrildi.

Kazada, yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altınan Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Balı Özağıl (15) ise yaralandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Balı Özağıl'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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