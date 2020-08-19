Son dakika haberleri | Işıklar Belde Belediye Başkanı Özağıl'ın trafik kazasında ölen oğlu toprağa verildi Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Işıklar Belde Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Işıklar Belde Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu toprağa verildi.

Aydın Özağıl (19) için Işıklar Beldesi Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğlen namazının ardından gerçekleştirilen törene Özağıl ailesinin yanı sıra MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bazı belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede baba Erol Özağıl, ayakta durmakta güçlük çekti.

Aydın Özağıl'ın cenazesi kılınan öğle namazı sonrası belde mezarlığında toprağa verildi.

Erol Özağıl'ın diğer oğlu Halil Özağıl'ın da 2009 yılında 9 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA