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Son dakika haberleri: Işık ihlali yapan sürücüler jandarmaya takıldı

Son dakika haberleri: Işık ihlali yapan sürücüler jandarmaya takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından yapılan denetimde ışık ve işaret ihlali yapan 7 araç sürücüsüne 2 bin 521 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından yapılan denetimde ışık ve işaret ihlali yapan 7 araç sürücüsüne 2 bin 521 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri Düzce Akçakoca karayolu ile Gölyaka ilçesi Gölormanı köyü yolu üzerinde trafik ışık ve işaret ihlalleri denetimi yaptı. Yapılan denetimde 184 araç ve sürücü kontrol edilirken kusurlu olan 7 araç sürücüsüne 2 bin 521 lira cezai uygulandı. Uygulamada trafiğe çıkmaya kusurlu olan bir araç ise trafikten men edildi. - DÜZCE

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