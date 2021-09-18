İddianamede, sanıkların çocuklarını IŞİD/DEAŞ silahlı terör örgütü ideolojisi doğrultusunda eğitim veren, illegal olarak faaliyet gösteren ve sanıklar tarafından finanse edilen Ribat Eğitim Kurumu'na gönderdikleri, örgüt ideolojisi kapsamında faaliyet gösteren illegal mescide gittikleri, sanıkların bir kısmının 2015 yılının genel seçimleri öncesinde Sultanbeyli bölgesi ve civarında oy kullanmayı ve Tbmm'yi sözde dini gerekçelerle kötüleyen ve tahkir eden afişler ve pankartlar astıkları, illegal mescitte bulunan piknik ve yemek gibi etkinliklere katıldıkları iddia ediliyordu.

7 SANIĞA BERAAT

6 SANIĞA 7 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

20 SANIĞA 6 YIL 3'ER AY HAPİS

ÇOĞU TUTUKLU OLAN SANIKLAR YARGILAMA SÜRECİNDE TAHLİYE EDİLMİŞLERDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri