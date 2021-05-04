Son dakika! Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
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Son dakika! Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir otomotiv fabrikasının işçilerini taşıyan İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı midibüs, Serbest Bölge girişinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan servis sürücüsü ise Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika! Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Son dakika! Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Son dakika! Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Son dakika! Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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