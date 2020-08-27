Son dakika haberleri... İşçileri taşıyan midibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
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Son dakika haberleri... İşçileri taşıyan midibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Son dakika gündem haberi... Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

27.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:12

Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Son dakika haberleri... İşçileri taşıyan midibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
BURSALI: Geçmiş olsun , genel olarak söylemek gerekirse Bursa''da servis şöförlerinin kurallara uymaması , duyarsızlıkları hepimizi hergün tehlikeye atıyor zaten. Ne bir ilk ne de son olacak. Kontrol ve denetim olmadan şehir her geçen gün trafik konusunda batıyor resmen.
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