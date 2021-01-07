Son dakika haberleri: İscehisar Belediye Başkanı Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan'ı ziyaret etti
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Son dakika haberleri: İscehisar Belediye Başkanı Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan'ı ziyaret etti

07.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:38
Son dakika haberleri: İscehisar Belediye Başkanı Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan'ı ziyaret etti

Son dakika haberi: İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyarette, polislere karşı, Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan 'katil polis' sloganına tepkilerini dile getirerek, emniyet mensupları adına Müdür Mehmet Ali Dalfidan'a Türk bayrağı takdim etti.

Şahin, "Bunlar Türk milletinin varoluşunu hazmedemeyen, değişik yönlerden saldıran aşağılıklar olup nasıl atalarımız kanlarının son damlasına kadar bu vatan için mücadele ettilerse, biz de bu vatan hainlerine ve terör kılıklılara karşı gerekeni yaparak polisimizin yanında olacağız." dedi.

Kolluk kuvvetlerinin ve polisin darda, huzur ve refahta milletin yanında, zalimlerin, kendini bilmezlerin karşısında olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Kimi zaman Halis, kimi zaman Fethiler olarak hainlerin karşısına dimdik çıkarak memlekete sahip çıkmışlardır. Allah rahmeti eylesin. Vatanımıza dil uzatan bölmek isteyen teröristleri de rabbim helak eylesin. Bizler her daim polisimizin yanında olacağız. Her zaman ve her şartlarda Türk polisi bizim baştacımızdır."

İlçe Emniyet Müdürü Dalfidan da Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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