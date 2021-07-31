İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
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İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da cep telefonu satışı yaptığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Z.Ö. (45), yaralandı.

DİYARBAKIR'da cep telefonu satışı yaptığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Z.Ö. (45), yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Ö., cep telefonu satışı yaptığı iş yerinin önünde beklerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunlarla yere yığılan Z.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Z.Ö., hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
İŞ YERİNİN ÖNÜNDE, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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