Son dakika haber... İş yerine silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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Son dakika haber... İş yerine silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta 2 kişinin tekel bayisine ateş ederek kaçtığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 2 kişinin tekel bayisine ateş ederek kaçtığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde motosikletle seyreden iki kişiden biri, önüne geldikleri tekel bayisine araçtan inmeden silahla ateş etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Saldırganların silahından çıkan 7 merminin 5'inin iş yerinin camına isabet ettiği belirlendi.

Bu arada, saldırı anları, tekel bayinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli saldırganların tekel bayisinin önüne gelişi ve ateş etmeleri yer alıyor.

Son dakika haber... İş yerine silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haber... İş yerine silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haber... İş yerine silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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