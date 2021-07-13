Son dakika haberleri! İş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı; güvenlik kamerasına yakalandı (2)

Son dakika haberine göre ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI: ÇOK NEŞELİYDİM O YÜZDEN YAPTIMAdana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden asılarak idirip, çöp kovasına atan kadın ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Emniyet teşkilatı harekete geçti.