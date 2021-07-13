Son dakika haberleri! İş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı; güvenlik kamerasına yakalandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı; güvenlik kamerasına yakalandı (2)

Son dakika haberleri! İş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı; güvenlik kamerasına yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI: ÇOK NEŞELİYDİM O YÜZDEN YAPTIMAdana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden asılarak idirip, çöp kovasına atan kadın ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Emniyet teşkilatı harekete geçti.

ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI: ÇOK NEŞELİYDİM O YÜZDEN YAPTIM

Adana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden asılarak idirip, çöp kovasına atan kadın ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Emniyet teşkilatı harekete geçti. Eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Merkez Çukurove ilçesinde oturduğu tespit edilen Merve D. şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere  "Çok neşeliydim o  yüzden yaptım. Çok keyifliydim ne yapayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Merve D.'nin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Son dakika haberleri... Adana'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Adana'da iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı koparıp çöpe atması kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! İş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı; güvenlik kamerasına yakalandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 01:16:22. #1.14#

title