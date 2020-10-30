Son dakika haberleri: İş yerinde deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: İş yerinde deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında

30.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:49

Gelen son dakika haberlerine göre Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem anında vatandaşların panikle dışarı çıkışı görülüyor.

Son dakika haberleri: İş yerinde deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: İş yerinde deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: İş yerinde deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında
Son dakika haberleri: İş yerinde deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

İlgili Haberler

Deprem anında şehadet getiren vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı
Deprem anında şehadet getiren vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber... Deprem anında kedinin kaçışması güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Deprem anında kedinin kaçışması güvenlik kamerasında
İzmir'deki deprem Balıkesir'de de hissedildi - Deprem sonrası panik
İzmir'deki deprem Balıkesir'de de hissedildi - Deprem sonrası panik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Osman Durmuş Geert Wilders Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Işın Karaca Burak Özçivit Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İş yerinde deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 23:49:17. #1.15#
title