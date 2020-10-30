Son dakika haberleri: İş yerinde deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında
30.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:49
Gelen son dakika haberlerine göre Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde deprem anında vatandaşların panikle dışarı çıkışı görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel