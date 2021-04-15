Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü

Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü

Son dakika haberler: ANTALYA'da bir mobilya mağazasında elektrik panosundaki patlamayla birlikte çıkan yangında döşeme ustası Bülent Yaman (42) hayatını kaybetti.

ANTALYA'da bir mobilya mağazasında elektrik panosundaki patlamayla birlikte çıkan yangında döşeme ustası Bülent Yaman (42) hayatını kaybetti. Yaman'ın, dumandan zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor.

Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı'nda, 2 katı zemin seviyesinin altında bulunan 5 katlı iş yerinde dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundaki patlamayla birlikte çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alarmın çalması üzerine iş yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti. Duman nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yoğun çabayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.İş yerindeki dumanın tahliyesinin ardından içeride inceleme yapan ekipler, ikinci kat koridorda Bülent Yaman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atölye bölümünde döşemeci olarak çalışan, dumandan zehirlenerek yaşamanı yitirdiği değerlendirilen Bülent Yaman'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü
Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü
Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü
Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü
Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü
Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü
Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Antony Blinken Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:33:18. #1.16#

title