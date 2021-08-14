Son dakika haberleri... İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mersin ve İzmir'de, sosyal medyadan iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve İzmir'de, sosyal medyadan iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden evde iş ve gelir vaadiyle ilan verip, işe başlama teminatı adı altında para isteyerek vatandaşları dolandıran çeteyi tespit etti.

Ekipler, Mersin ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, banka kartları, para ve tabanca ele geçirildi.

Son dakika haberleri... İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı
Son dakika haberleri... İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı
Son dakika haberleri... İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı
Son dakika haberleri... İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu
Skandal poz! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlencenin dibine vurdu
Skandal poz! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlencenin dibine vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Merve Çoban Hakan Reçber Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... İş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 19:17:01. #1.15#

title