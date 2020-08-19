Son dakika haberleri: İş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü Son dakika gündem haberi... KIRIKKALE'de, taş ocağında çalışma yapan iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

KIRIKKALE'de, taş ocağında çalışma yapan iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Sabah saatlerinde merkeze bağlı Karacalı köyünde özel bir işletmeye ait taş ocağında çalışma yapan iş makinesinin motor kısmı alev aldı. Yangını fark eden operatör, iş makinesinden inerek yangına müdahale etti. Fakat, sürücünün çabası sonuç vermeyince, itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibinin çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak iş makinesinde hasar oluştu.FOTOĞRALI

Kaynak: DHA