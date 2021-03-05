Son dakika haberleri: İş insanı Uğur Akkuş, Gentleman dergisine kapak oldu

İtalyan Milano Finanza Grubu'nun 7 ülkede faaliyet gösteren dergisi Gentleman'ın Mart sayısının kapağı A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş oldu.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, Gentleman'nın Mart sayısına kapak oldu. Uğur Akkuş, Gentleman dergisine verdiği röportajda iş ve özel yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.

2021'in Türkiye'ye 'yatırım yılı' olacağını dile getiren Akkuş, bu yıl içinde Türkiye'de 1 milyar 700 milyon liralık yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım yapacağı sektörleri bilişim-IT, sağlık ürünleri, gayrimenkul-inşaat, ziraat olarak sıralayan Akkuş, toplamda 220 milyon doları Türkiye'ye kazandıracağını belirtti.

"2021 YILINDA BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Bu sene içinde lansmana çıkacak projeleri hakkında konuşan Akkuş, "Gayrimenkul alanında pilot bölge seçtiğimiz İzmir'de ekolojik villalar hayata geçireceğiz. Bu projenin lansmanı nisan ayında İstanbul ve İzmir'de gerçekleşecek. A&S Yatırım Holding olarak bir bilişim şirketi kurduk. 2021'de bin kişiye istihdam sağlayacağız. Türkiye'nin ilk yerli ve milli blockchain kripto para borsasını hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Yazılım ekibimizle blockchain yazılımını bitirdik, 2021'in ilk çeyreğinde projenin detaylarını anlatacağız. Holding bünyemizdeki bilişim şirketimizin çalışmalarıyla hayata geçireceğimiz blockchain kripto para, Amerika'daki borsalarda da rahat alınıp satılabilecek. Özellikle yazılımının tüm dünyaya ihraç edilebileceği bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirdiğimiz gibi bu işin nasıl yapıldığını herkese göstereceğiz. Bu projenin lansmanı önümüzdeki günlerde olacak" diye konuştu.

"MEDİKAL SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Maske üretiminin yanında eldiven, tulum, önlük gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin de üretimini üstlendiklerini belirten Uğur Akkuş, medikal sağlık alanındaki yatırımları hakkında şunları söyledi:

"2021'de medikal sağlık alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Maske üretiminin yanında eldiven, tulum, önlük gibi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin de üretimini üstlendik. Eldiven üretiminde kullanılan hammadde, Tayvan ve Malezya'dan ithal ediliyor. Biz de Türkiye'de hammadde üretim tesisi açmaya karar verdik. Pandemi döneminde 28 gün gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en büyük maske üretim tesisini hayata geçirdik. Cari açığın azalması için çalışmalar başlattık. 1 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz fabrika için 2020'nin son aylarını Ar-Ge ekibimizle birlikte uyumadan geçirdik. 2021'de medikal sağlık alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandeminin etkilerinin 2 yıl kadar daha süreceğini öngörüyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımlara tüm dünyanın ihtiyacı olacak. Biz de A&S Yatırım Holding olarak medikal sağlık alanında insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı