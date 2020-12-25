Son dakika haberleri | İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada

25.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:14

Son dakika 3. sayfa haberi: İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada Şişli'de bir kişiyi zorla araca bindirerek kaçıran ve senet imzalatan zanlılar, polis operasyonuyla yakalandı.

İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada

İSTANBUL - Şişli'de bir kişiyi zorla araca bindirerek kaçıran ve senet imzalatan zanlılar, polis operasyonuyla yakalandı. Zanlıların yabancı uyruklu şahsı kaçırma anı, kameralara da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün 14.00 sıralarında Şişli'de yaşandı. Yabancı uyruklu H.W. isimli şahsın zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.W.'yi kaçıran otomobilin plakasını tespit etti. Otomobilin yine yabancı uyruklu Y.Y. üzerine kayıtlı olduğu belirendi. Aracın Avcılar'da bir adreste tespit edilmesi üzerine ekipler baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirlenen F.Y., J.Y., L.M., ve Y.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Kaçırılarak zorla 19 bin 750 dolarlık senet imzalatılan H.W. ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri | İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada
Son dakika haberleri | İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada
Son dakika haberleri | İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada
Son dakika haberleri | İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Gülben Ergen Coşkun Sabah Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Malcolm Thomas
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İş adamını zorla kaçırıp senet imzalatan zanlılar kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:13:39. #1.15#
title