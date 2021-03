Son dakika haberleri... İrfan Can Kahveci: Hocamız şans verirse bu hafta oynarım

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, sakatlığının geçtiğini belirterek, "Şu anda hazırım, bu hafta hocamız şans verirse oynarım" dedi.Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "2-3 senedir adım geçiyordu Fenerbahçe'de. Yakınlarım da bilir hangi takımı tuttuğumu. Buraya geldiğim için söylemiyorum bunu. Burada olduğum için mutluyum" diye konuştu."FUTBOL HAYATIMDA ŞANSLI OLDUĞUM KONULAR VAR"Futbol hayatında şanslı olduğu konular olduğunu dile getiren İrfan Can, "İzlediğim oyuncularla oynama fırsatım oldu. Mesut ağabey dünyanın en iyi oyuncularından biri. İdollerimden biri, kendisinden öğreneceğim çok şey var. Ondan ne kadar şey kapabilirsem benim için kar. Her sene kendimi geliştirmeye çalışan bir oyuncuyum. İnşallah buradan Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut ağabeyin sayesinde yapabilirim" şeklinde konuştu."KULÜBÜN MENFAATLERİ VE BENİM İSTEKLERİM DOĞRULTUSUNDA KARAR VERMEYE ÇALIŞTIK"Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde gelişimindeki en önemli isimlerden biri olduğunu kaydeden İrfan Can, "Yine burada gelişimimi tamamlamamda yardımcı olacak insanlardan biri. Ben Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum, hiçbir zaman açıklama yapmadım. Başakşehir'in de benim üstümde emeği çoktur. O yüzden Göksel Başkan ile ağabey-kardeş ilişkimiz var. Kulübün menfaatleri ve benim isteklerim doğrultusunda karar vermeye çalıştık ve sonucunda Fenerbahçe'ye geldim" dedi."ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"Fenerbahçe'de sadece orta sahada değil bütün bölgelerde çok iyi oyuncular olduğunu vurgulayan İrfan Can, "Rotasyona gidebilecek kadro var, 2 takım çıkartılabilir hoca. Bunu hiçbir zaman düşünmedim. Nerede olursam olayım orada en iyi katkı vermeyi düşünüyorum her zaman. Buraya gelirken Mert Hakan, Pelkas, Gustavo, Mesut ağabey gibi oyuncular var. Hepsi kaliteli oyuncular. Ben de takımım için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. "HAYALİMDEKİ TAKIMDA ŞAMPİYON OLMAK BENİM İÇİN DAHA GÜZEL BİR ŞEY"Ligde 2 sene üst üste şampiyonluk yaşama ihtimali olduğunun hatırlatılması üzerine İrfan Can, "2 sene üst üste şampiyon olmak isterim, bunu da düşünüyorum. İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey. Orta sahaya katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Oyunun kapalı olduğu maçlar olacak, o zaman kendime pozisyonlar üretmeye çalışacağım. Kesinlikle katkım olacağını düşünüyorum" dedi."HEDEFİM AVRUPA"İrfan Can Kahveci, milli takımda her zaman oynamak istediğini belirterek, "O bayrağı temsil etmek isterim. Zaten Avrupa Şampiyonası'nda da sürekli süre buldum. Başakşehir'den gitme düşüncem yoktu aslında. Milli takım olduğu için transfer olmak istedim. Avrupa olmadı, Fenerbahçe oldu. Hedefim Avrupa. Milli takımda da süre bulurum ve elimizden geleni yaparız. Milli takımda çok iyi bir aile olduk. İnşallah elimizden geleni yaparız" diye konuştu."İNŞALLAH SAKATLIKSIZ BELASIZ BİR SEZON GEÇİRİRİM"Başakşehir'deyken sakatlanan ve bu nedenle sarı-lacivertli formayı henüz giyemeyen İrfan Can, sakatlığının geçtiğini söyledi, "Şu an hazırım. Bu hafta hocamız şans verirse sahada olacağım. İnşallah sakatlıksız belasız bir sezon geçiririm" dedi."BU MÜCADELE SÜRDÜKÇE MUTLU SONA ULAŞABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"Kaybettikleri Göztepe maçı ile galip geldikleri Trabzonspor karşılaşması arasındaki farkın sorulması üzerine İrfan Can, "Çok içinde bulunamadım takımın, dışarıdan gözlemledim. Mağlubiyetler galibiyetler olabilir. Dışarıdan çok karıştırmak isteyenler de oluyor kulübü. Çok büyük camiayız. Bu algılara kapılmamak gerekiyor. Biz iyi bir aileyiz. Takım arkadaşlarım Trabzon'da iyi mücadele etti. Bu mücadele sürdükçe mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu."BENİM İÇİN MEVKİ AÇISINDAN HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"Fenerbahçe formasıyla sahada olduğu sürece hiçbir mevkinin öneminin olmadığına vurgu yapan İrfan Can, "Efsane çubuklu formamızı giyip emekleri karşılayabileyim. Benim için mevki açısından herhangi bir sıkıntı yok" dedi."TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"Yıldız futbolcu, taraftarların kendisine olan ilgisi konusunda ise "2-3 senedir zaten Başakşehir'e gelmeden de taraftarlar beni görmek istiyordu. Taraftara teşekkür ederim, iyi karşıladılar beni. Bana mesajlar atıyorlar bazen. İnşallah ben de onlara karşılığını verebilirim" açıklamasında bulundu."FUTBOLCUNUN SEVİYESİ YOK, HER ZAMAN KENDİSİNİ GELİŞTİRMELİ"Futbolcunun bir seviyesi olmadığını, her zaman kendisini geliştirmesi gerektiğini kaydeden İrfan Can, "Hocalarımız, doktorlarımız var. Onların gözlemleriyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 25 yaşında da çalışacağım, 35 yaşında da çalışacağım" dedi."AVRUPA'YA GİDERSEM FENERBAHÇE'NİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA GİDERİM"İrfan Can Kahveci, İspanya La Liga'yı kendisine daha uygun gördüğünü aktardı, "Başka liglerde de oynayabilirim. Giderken Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda gideceğim. Başakşehir'e gittiğimde de öyleydi. Onların menfaatlerine göre hareket ettim. İleride Avrupa'ya gidersem Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda giderim" diye konuştu."DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'YE GELSEYDİM BELKİ ÇOK BEKLENENİ VEREMEYECEKTİM"Daha önce adının Fenerbahçe ile anılmasına karşın Başakşehir'e gitmesi sorulan İrfan Can, "İyi ki Başakşehir'e gitmişim. Çünkü orada kendimi geliştirmem gereken şeyler vardı. O zaman Fenerbahçe'ye gelseydim belki çok bekleneni veremeyecektim. Şampiyonluk yaşadım, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım" dedi.

İrfan Can, kadro durumu ile ilgili ise "Benim endişem yok kadro durumuyla alakalı. Ben ilk 11'de oynamak için elimden geleni vereceğim" değerlendirmesinde bulundu.

