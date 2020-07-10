HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri | İrfan Buz: Taraftarımızı özlüyoruz

Son dakika haberleri... TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, teknik direktör İrfan Buz antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri | İrfan Buz: Taraftarımızı özlüyoruz
10.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:34

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam ederken, teknik direktör İrfan Buz antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarların tribünlerde olmamasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan İrfan Buz, "Motivasyon çok önemli, camia farkı oluyor, bunu da herkes biliyor. Her şeyi pozitif tutmak durumundayız. Taraftarımızı özlüyoruz, onlar ile bir arada olmak çok farklı bir şey. Burada herkes bir mücadele içerisinde. Saha içerisinde de saha dışında da o sinerjiyi yakaladık. Şehir olarak Bursaspor'a başarıyı yaşatmak istiyoruz, Bursaspor'a oyuncular ile birlikte layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Ligde 1-0 kazandıkları Altınordu maçının ilk yarısında iyi oynamadıklarına işaret eden Buz, galibiyetten dolayı futbolcularını bir kez daha tebrik etti. Deneyimli teknik adam, Altınordu ve oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçlarına ilişkin, "Altınordu maçında ilk devre iyi oynamadık fakat inancımız tamdı. Bütün olumsuzluklara rağmen cevap verme durumundasınız çünkü her zaman söylüyorum, Bursaspor'sunuz. İkinci yarı 10 kişi oynadık, kazanmak durumundaydık. Bir ara 10 kişiyken de pas trafiğinde, set oyununda iyiydik. Galibiyette aslan payı futbolcuların, çok iyi mücadele verdiler. O gün çok sevindik ama ertesi gün sadece Menemenspor maçına konsantre olduk. Hep maç maç ilerliyoruz. Bizim için en önemlisi de kesinlikle bu maçtan 3 puanımızı almak istiyoruz, alacağız" diye konuştu.İzmir ekibinin ligdeki rahat konumunun oyununa yansıyıp yansımayacağı ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Buz, futbolda herkesi çok ciddiye almak gerektiğini belirtti. İrfan Buz, "Bursaspor'a karşı bu ligde oynayan bütün takımlar için belki de o maç yılın maçıdır. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir, o motivasyonla sahaya çıkıyorlar. Buna cevap vermek durumundayız, iyi konsantre olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu Ekonomi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı Güncel
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı Magazin
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu Yaşam
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
Talihsiz kadın, 5 yıl önce kızını vermediği aile tarafından öldüresiye dövüldü
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Sakarya'da dün meydana gelen patlamada ihmal var mı? Jandarma iddiaları yalanladı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
İbrahim Tatlıses'in kızından gündemi sarsacak sözler: Babamın çevresi tarafından taciz edildim
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Cem Davran Kemal Sunal Demet Özdemir
Spor Podolski İrfan Buz Tamer Tuna Serdar Gürler Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İrfan Buz: Taraftarımızı özlüyoruz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 14:21:12. #1.14#
title