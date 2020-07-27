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Son dakika haberleri | İrfan Buz, Bursaspor'dan ayrıldı

Son dakika haberleri: İrfan Buz, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından bugün kulüpten ayrıldı.

Son dakika haberleri | İrfan Buz, Bursaspor'dan ayrıldı
27.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:04

İrfan Buz, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından bugün kulüpten ayrıldı.

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Adana Demirspor'a 0-0'ın rövanşında 4-1 kaybederek elenen Bursaspor'da, Teknik Direktör İrfan Buz'un kulüpten ayrıldığı öğrenildi. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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