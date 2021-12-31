Son dakika haberleri: İrem, uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haberleri: İrem, uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: İrem, uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'da, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle getirildiği acil servisteki tedavi sonrası hastane binasından çıkan İrem K. (31), bahçede ölü bulundu.

ANTALYA'da, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle getirildiği acil servisteki tedavi sonrası hastane binasından çıkan İrem K. (31), bahçede ölü bulundu.

Olay, dün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personele bildirdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin İrem K. olduğu, sabah erken saatlerde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiği, acil serviste tedavisi yapıldıktan sonra binadan ayrıldığı belirlendi. Üzerinden tedavi barkodu çıkan İrem K.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Son dakika haberleri: İrem, uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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