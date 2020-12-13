Son dakika haberleri! İranlı milletvekili Beygi: "Azerbaycan halkı Karabağ savaşında İran'ı yanında görmedi, bu boşluğu Erdoğan doldurdu"

Edinilen son dakika haberine göre İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Karabağ savaşında Tahran yönetiminin Azerbaycan halkının yanında yer almadığını ve bu boşluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doldurduğunu belirtti.

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Karabağ savaşında Tahran yönetiminin Azerbaycan halkının yanında yer almadığını ve bu boşluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doldurduğunu belirtti.

Milletvekili Beygi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimini Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında durmamakla eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını öne sürmesinin "İran sevgisinden çok seçime yatırım amaçlı" olduğunu kaydeden Beygi, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti halkı, mevcut tüm ortak paydalara rağmen bu anlaşmazlıkta (Karabağ savaşında) İran'ı yanlarında göremedi. Bu boşluğu Erdoğan doldurdu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de yanlış adres göstermemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun