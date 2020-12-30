Son dakika haberleri: İran, yaptırımlar nedeniyle erişemediği Irak'taki mali varlığını Avrupa'dan aşı almak için kullanacak
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Son dakika haberleri: İran, yaptırımlar nedeniyle erişemediği Irak'taki mali varlığını Avrupa'dan aşı almak için kullanacak

30.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:22
Son dakika haberleri: İran, yaptırımlar nedeniyle erişemediği Irak'taki mali varlığını Avrupa'dan aşı almak için kullanacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Irak'a ihraç edilen doğal gazdan elde edilen ancak ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle ülkeye transfer edilemeyen parayla Avrupa'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacaklarını söyledi.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Irak'a ihraç edilen doğal gazdan elde edilen ancak ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle ülkeye transfer edilemeyen parayla Avrupa'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacaklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Erdekaniyan, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ülkeye transfer edilemeyen, Irak'ta tutulan mali varlıklara erişim konusunda önemli kararlar alındığını belirtti.

Bir Avrupa şirketinden Kovid-19 aşıları satın alınması için Irak'taki fonların kullanılması konusunda Iraklı yetkililerle anlaştıklarını açıklayan Erdekaniyan, bu fonlara en kısa zamanda erişim sağlanmasını umduğunu dile getirdi.

İran Enerji Bakanı Erdekaniyan, Irak'ın ödemediği yaklaşık 6 milyar dolar borç nedeniyle Tahran'ın doğal gazı kısmasının ardından, dün Irak'ı ziyaret etmişti.

Erdekaniyan ziyaret kapsamında Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib ve bu ülkenin Elektrik ve Ticaret Bakanlarıyla görüşmüştü.

İran, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle birçok ülkedeki milyarlarca dolarlık varlığına erişemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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