Son dakika haberleri! İran, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı
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Son dakika haberleri! İran, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

15.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:41
Son dakika haberleri! İran, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı

Son dakika gelişmesine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Hatibzade, söz konusu PKK'nın terör eyleminin "dost ve kardeş" ülke Türkiye'ye yönelik gerçekleştiğini kaydetti.

"Terör saldırısında Türk vatandaşı sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." diyen Hatibzade, "Bölgemizin bundan fazla şiddete tahammülü yok. Daha fazla şiddete ve menfur terörizme şahit olmamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, bölge ülkelerinin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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