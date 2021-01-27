Son dakika haberleri: İran: Taliban liderleri ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı
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Son dakika haberleri: İran: Taliban liderleri ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı

27.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:02
Son dakika haberleri: İran: Taliban liderleri ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı

Son dakika haber: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Taliban liderlerinin ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı olduğunu savundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Taliban liderlerinin ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı olduğunu savundu.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın başkenti Tahran'da temaslarını sürdüren Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyetle yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı yetkili, şunları kaydetti:

"Taliban siyasi heyetiyle görüşme yaptık. Taliban liderlerini ABD'ye karşı savaş konusunda kararlı gördüm. Guantanamo'da 13 yıl boyunca onların işkencelerine maruz kalan birisi, bölgede ABD ile savaşı bir kenara bırakmamıştır."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, dün yaptığı açıklamada, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyetin, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Taliban heyeti Tahran'daki temasları kapsamında bugün Şemhani ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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