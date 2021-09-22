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Son dakika haberleri | İran, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden yetkililer New York'ta bölgesel sorunları görüştü

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İran, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden yetkililer New York'ta bölgesel sorunları görüştü

Son dakika gelişmesine göre İran, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden üst düzey yetkililer New York'ta bölgesel meseleleri ele alan bir toplantı düzenledi.

İran, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinden üst düzey yetkililer New York'ta bölgesel meseleleri ele alan bir toplantı düzenledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan bölge ülkelerinin üst düzey yetkilileri, Irak Büyükelçiliğinin konutunda bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın katıldığı toplantının 28 Ağustos'ta bölge ülkelerinin katılımıyla Irak'ta yapılan "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"nın devamı olduğu belirtildi.

Abdullahiyan, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bölgesel krizlerden, sorunlardan ve yanlış anlaşılmalardan kurtulmanın diplomasi ve diyalog dışında bir yolu olmadığını belirterek, "İran'ın yeni hükümetinin önceliği komşular ve bölge ile ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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