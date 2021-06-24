Son dakika haberleri: İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika haberleri: İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... VAN'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda dron ile 2 kişinin araziye gömdüğü tespit edilen çantada 29 kilo eroin ele geçirildi.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda dron ile 2 kişinin araziye gömdüğü tespit edilen çantada 29 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hangedik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Çaldıran ilçesinin Alakaya Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Ekipler, dronla, İran sınıra yakın bir noktada 2 kişinin araziye çanta gömdüğünü tespit etti. Bölgeye giden ekipler, çantada, 29 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri: İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi
İran Atom Enerjisi Kurumuna ait binalardan birine yönelik sabotaj girişimi
ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
ABD'nin İran'a ait Press TV ve Al-Alam internet sitelerine el koyduğu iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Selçuk Tekay Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:39:52. #1.16#

title