Son dakika haberleri | İran Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade istifa etti
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Son dakika haberleri | İran Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade istifa etti

21.11.2020 01:08 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:12
Son dakika haberleri | İran Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade istifa etti

Son dakika haber... İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, korona virüs salgınının doğru yönetilemediğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, korona virüs salgınının doğru yönetilemediğini belirterek istifa ettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade'nin istifa ettiğini açıkladı. Melekzade, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi suçlayarak, salgınla mücadelede başarısız olunduğunu ve Nemeki'nin can kayıplarından sorumlu olduğunu belirtti.

Korona virüs salgını ile mücadelede bilimsel çalışmalara önem verilmediğini eleştiren Melekzade, istifasından Sağlık Bakanı Nemeki'yi sorumlu tuttu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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