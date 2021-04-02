Son dakika haberleri... İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek

Son dakika haberlerine göre İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmanın taraflarının gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze bir araya gelerek İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve "anlaşmanın tam olarak uygulanması" konusunu ele alacağı bildirildi.

İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmanın taraflarının gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze bir araya gelerek İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve "anlaşmanın tam olarak uygulanması" konusunu ele alacağı bildirildi.

ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer video konferans yöntemiyle bugün toplantı yaptı.

Toplantının ardından AB'den yapılan açıklamada, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının toplantısına, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlık yaptığı belirtildi.

ABD'nin anlaşmaya dönme ihtimalinin tartışıldığı kaydedilen açıklamaya göre, taraflar ortak çabaları olumlu şekilde ele almaya hazır olduklarını ifade etti.

Açıklamada, anlaşmanın yeniden tam ve etkili şekilde uygulanması için yöntemlerin değerlendirildiği belirtilerek, "Katılımcılar, yaptırımların kaldırılmasıyla nükleer faaliyetlerin yürütülmesine yönelik tedbirleri açık şekilde belirlemek amacıyla ortak komisyonunun toplantısına gelecek hafta Viyana'da devam etme konusunda mutabakata vardı." ifadesi yer aldı.

JCPOA koordinatörü olan AB'nin anlaşmanın katılımcıları ve ABD ile Viyana'da ayrı ayrı temaslarda bulunacağı bildirildi.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonraki İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin dönüşü için bir süredir çalışmalar yürütülüyordu.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Anlaşmayla ilgili görüşmelerin yapıldığı Viyana'da mevcut katılımcıların son yüz yüze toplantısı Şubat 2020'de düzenlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın taraflarının "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda" dün İranlı yetkililerle yaptığı toplantıdan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam