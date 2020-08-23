Son dakika haberleri! İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki patlamanın sabotaj olduğunu doğruladı
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Son dakika haberleri! İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki patlamanın sabotaj olduğunu doğruladı

Son dakika politika haberine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu doğruladı.

Son dakika haberleri! İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki patlamanın sabotaj olduğunu doğruladı
23.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:45

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu doğruladı.

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nde 2 Temmuz tarihinde patlama meydana gelmişti. Gerçekleşen patlama nedeniyle tesisin açık alanında bulunan çelik konstrüksiyon inşaatı zarar görmüş ancak nükleer faaliyette aksama olmadığı bildirilmişti. İranlı yetkililer patlamaya ilişkin ilk yaptıkları açıklamalarda, olayın nasıl meydana geldiğini bildiklerini ancak güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihte açıklama yapılacağını belirtmişlerdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu duyururken, "Yapılan ilk güvenlik incelemeleri patlamanın bir sabotaj sonucu meydana geldiğini göstermekte" ifadelerini kullandı. Nükleer tesiste gerçekleşen patlamanın neden kaynaklandığına ve sabotajın kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi vermeyen Kemalvendi, sabotaja ilişkin ayrıntıların emniyet kaynaklarınca uygun bir zamanda paylaşılacağını aktardı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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