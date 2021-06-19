Son dakika haberleri: İran, İngiltere'deki seçmenlerine saldırıldığı gerekçesiyle İngiliz Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Son dakika haberleri: İran, İngiltere'deki seçmenlerine saldırıldığı gerekçesiyle İngiliz Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Son dakika haberleri: İran, İngiltere'deki seçmenlerine saldırıldığı gerekçesiyle İngiliz Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İran, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarının 13. dönem İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu ülkede oy kullanırken "muhalif grupların saldırısına uğraması nedeniyle" İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarının 13. dönem İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu ülkede oy kullanırken "muhalif grupların saldırısına uğraması nedeniyle" İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık Sözcüsü Said Hatibzade, Londra ve Birmingham gibi bazı İngiltere şehirlerinde kendi vatandaşlarının oy kullanma esnasında İran rejimi karşıtı muhalif grupların hakaretlerine ve saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Konu ile ilgili İngiliz Büyükelçi Robert Macaire'ye ülkesinin tepkisinin iletildiğini ifade eden Hatibzade, büyükelçiye İngiltere polisinin seçim merkezlerindeki İranlı seçmenin güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu aktardığını söyledi.

Hatibzade, ayrıca İngiltere merkezli Farsça yayın yapan BBC Farsça ve İran International gibi medya kurumlarının yayınları ile İran halkını kışkırttığını ve sokağa dökmeye yönelik yayın yaptığını kaydederek, bunun büyükelçiye iletildiğini ifade etti.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde, İran yönetiminin "terörist grup" saydığı Halkın Mücahitleri Örgütü'ne bağlı kişilerin, İngiltere'de kurulan seçim merkezlerinde oy kullanan İran vatandaşlarına saldırdığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
İran'da muhafazakar aday Reisi ilk sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini aldı
İran'da muhafazakar aday Reisi ilk sonuçlara göre 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini aldı
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
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