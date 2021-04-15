Son dakika haberleri! İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde çıkan çatışmada 2 sınır güvenlik görevlisi öldü
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Son dakika haberleri! İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde çıkan çatışmada 2 sınır güvenlik görevlisi öldü

Son dakika haberleri! İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde çıkan çatışmada 2 sınır güvenlik görevlisi öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grupla çıkan çatışmada 2 sınır güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grupla çıkan çatışmada 2 sınır güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaleti sınır güvenlik birimi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Saravan Askeri Birliğine bağlı Astsubay Seyyid Ebulfazl Haşimi ve Astsubay Muhammed Nasiri devriye görevi esnasında yaşamını yitirdi." ifadelerine yer verildi.

Mehr'in haberinde güvenlik güçleriyle çatışan silahlı grup hakkında ayrıntılara yer verilmedi.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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