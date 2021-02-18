Son dakika haberleri! İran'ın Mazenderan eyaletindeki bir fabrikada buhar kazanı patladı: 3 ölü
18.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:08
Son dakika habere göre İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Babil ilçesindeki bir yem fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Babil ilçesindeki bir yem fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, öğle saatlerinde Babil ilçesindeki bir yem fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle buhar kazanı patladı.
Ayrıntı verilmeyen haberde patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun