Son dakika haberleri | İran'ın kuzeydoğusundaki yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bulunan Hirkani Ormanları'nda çıkan yangında 200 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bulunan Hirkani Ormanları'nda çıkan yangında 200 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Gülistan eyaleti doğal kaynaklar kurumu sorumlusu Abdurrahim Lütfü, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Kürtköy ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
Lütfü, İran'ın en büyük ormanlık alanlarından biri olan Hirkani Ormanları'ndaki yangında 200 hektarlık alanın kül olduğunu aktardı.
AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri