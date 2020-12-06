Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde sel felaketi: 2 ölü
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Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde sel felaketi: 2 ölü

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:26
Son dakika haberleri! İran'ın güneyinde sel felaketi: 2 ölü

Gelen son dakika haberine göre İran'ın güneyinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneyinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkenin güneyindeki Huzistan, İsfahan, Buşehr, Fars, Yezd ve Hürmüzgan eyaletlerinde şiddetli yağmur sele neden oldu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 259 kişilik arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İran'ın güneyindeki eyaletlerde birkaç gündür devam eden şiddetli yağmurlar yaşam koşullarını olumsuz etkilerken bir çok şehirde sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu. Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz ve Buşehr kentlerinin birçok bölgesini sel suları bastı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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